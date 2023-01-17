مايكل روبين المسؤول السابق في البنتاغون: حان الوقت لأن يعترف البيت الأبيض والكون

مايكل روبين المسؤول السابق في البنتاغون: حان الوقت لأن يعترف البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي بزعزعة صادرات #تركيا من الطائرات بدون طيار للاستقرار في #ليبيا.

– الطائرات التركية بدون طيار تقوض الأمن في ليبيا.

– يجب على الكونجرس الأمريكي أن يفكر في فرض عقوبات على شركة بايكار التركية والشركات التركية الأخرى.

– الشركات التركية تروج لاستراتيجية أردوغان في استخدام الطائرات بدون طيار لإحداث الفوضى ثم الاستفادة منها.

– تركيا تسعى للحصول على مزايا دبلوماسية ومالية من خلال تقديم المعدات العسكرية.

– هذا ما فعلته تركيا في ليبيا بتصدير طائرات بدون طيار وتهديد الخصوم ومحاولة الحصول على مكافآت مالية.

– صناعة الدفاع في تركيا حققت مبيعات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في عام 2022. #ليبيا_برس

2023-01-17 01:44:23

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