العربي الجديد تكشف عن اسباب تحول موقف حفتر وتخليه عن الترشح للرئاسة

صحيفة “العربي الجديد” الممولة من #قطر: #حفتر أبدى في اجتماعه بـ #عقيلة و #المنفي بـ #القاهرة عدم تمسكه بخوض #الانتخابات الرئاسية مقابل ترشح أحد أبنائه.

– هناك تحول في موقف حفتر مؤخرًا إذ بدا أكثر مرونة بشأن الجهود السياسية لحل الأزمة.

– الحالة الصحية العامة لحفتر والجهود المصرية والدولية التي جرت مؤخرًا ساهمت في جعل موقفه أكثر مرونة.

– حفتر بدا أكثر مرونة إزاء البنود المعطلة للوثيقة الدستورية وشروط الترشح للانتخابات.

– حفتر أبدى عدم تمسكه بخوض #الانتخابات الرئاسية لكنه يعارض أية بنود أو مواد من شأنها أن تضع أبناءه تحت طائلة القانون أو تجور على حقهم في الترشح للانتخابات والمناصب العامة.

– اجتماع حفتر وعقيلة والمنفي في القاهرة بحث الأمور العالقة بشأن المسار الانتخابي.

– اجتماع حفتر وعقيلة والمنفي كان إيجابيًا وتم إحراز تقدم في أحد البنود التي كانت محل جدل الفترة الماضية.

– الاجتماع الثلاثي سبقه اجتماع عقد بين عقيلة وحفتر ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل. #السبق