أجرى فريق إزالة الألغام والمتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية الجنوبية، ع

أجرى فريق إزالة الألغام والمتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية الجنوبية، عملية مسح وتمشيط واسعة لمناطق مختلفة بمدينة سبها، تمكن خلالها من نقل وتفكيك ما يقارب عن 12 قذيفة هاون و7 صواريخ راجمة، بالإضافة إلى مجموعة من المخلفات الحربية المختلفة.

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