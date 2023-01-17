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أجرى فريق إزالة الألغام والمتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية الجنوبية، ع

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أجرى فريق إزالة الألغام والمتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية الجنوبية، عملية مسح وتمشيط واسعة لمناطق مختلفة بمدينة سبها، تمكن خلالها من نقل وتفكيك ما يقارب عن 12 قذيفة هاون و7 صواريخ راجمة، بالإضافة إلى مجموعة من المخلفات الحربية المختلفة.
#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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