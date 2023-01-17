عاجل

صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة يفتتح قسم جوازات #الز

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة يفتتح قسم جوازات #الزهراء بـ #ورشفانة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك