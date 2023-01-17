صحيفة العرب اللندنية: مشاركة وفد أمريكي في اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 تعكس اهت

صحيفة العرب اللندنية: مشاركة وفد أمريكي في اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 تعكس اهتماما أميركيًا متزايدًا بالأزمة الليبية.

– الوفد الأميركي المُشارك في اجتماع اللجنة العسكرية ترأسه عضو في الكونغرس.

– مشاركة الوفد الأمريكي جاءت بعد أيام فقط من زيارة نادرة قام بها مدير المخابرات الأميركية إلى ليبيا.

– الولايات المتحدة تبدي حرصا على الإلقاء بثقلها في الأزمة الليبية، بعد سنوات من التذبذب في التعاطي.

– تذبذب الولايات المتحدة في التعاطي مع الملف الليبي أفسح المجال لقوى دولية وإقليمية للتأثير في الوضع الليبي.

– زيادة التدخل الأميركي في ليبيا ستشكل عنصر ضغط على الفرقاء الليبيين. #ليبيا_برس

2023-01-17 11:03:26

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