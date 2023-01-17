عبدالله اللافي: الانتخابات حلم كل الليبيين ولكنها مرتبطة بتحقق خطوات أولها إصدار تشريع عن النواب والدولة، وهو ما لم يحدث.

ــ مجلسا النواب والدولة لم يفصلا في بعض القضايا الخلافية المهمة، وهو ما يجب أن يتم إما عن طريق الاستفتاء أو في المؤتمر الجامع.

ــ أعضاء كثر في مجلس النواب يدعمون الانتخابات، والبرلمان حريص على إنجاز قاعدة دستورية.

ــ المصالحة الوطنية تستلزم سنوات طويلة، ونحن وضعنا أقدامنا على أول الطريق للوصول إليها.

ــ جميع الأطراف ستكون مشاركة في المؤتمر الجامع، وستخرج عنه قرارات مصيرية في المجالات التشريعية والتنفيذية.

ــ مخرجات الملتقى الجامع، مفتاح الحل للأزمة الليبية، لأنه سيضم ممثلين عن جميع الأطراف الليبية.

ــ راجعنا القوانين السابقة الصادرة عن المؤتمر العام، ونعمل على إعداد قانون للمصالحة الوطنية، وعالجنا فيه ثغرات القانون السابق.

ــ سنذهب إلى ملتقى جامع، يتفق فيه الليبيون جميعًا، وقراراته ستكون مُلزمة للجميع.

ــ بعد نجاح اللقاء التمهيدي في #طرابلس، لا توجد ذريعة لبعض الأطراف في اجتماعاتها خارج #ليبيا. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-01-17 12:06:20

1673957180