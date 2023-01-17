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صور | اللواء 106 مجحفل يرسل قافلة مساعدات انسانية إلى #طلميثة شرق #بنغازي لتقديم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اللواء 106 مجحفل يرسل قافلة مساعدات انسانية إلى #طلميثة شرق #بنغازي لتقديم المساعدات بعد تضررها نتيجة لفيضانات سيول الأمطار بالأيام الماضية. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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