صور | اللواء 106 مجحفل يرسل قافلة مساعدات انسانية إلى #طلميثة شرق #بنغازي لتقديم المساعدات بعد تضررها نتيجة لفيضانات سيول الأمطار بالأيام الماضية. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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