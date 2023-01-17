الدبيبة خلال احتفالية تكريمه من أسر الشهداء والمفقودين: لا نريد سلطة عسكرية مرة أخرى تحكمنا ولا نريد عبث دولي يتحكم في مصيرنا.

ــ يجب أن تقام الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية التي بدأت منذ ثورة فبراير.

ــ نسعى لإنهاء عبث كل الأجسام التي تحاول تضييع تضحيات الشهداء بأن نصل بالبلاد إلى الانتخابات.

ــ علينا مواصلة محاربة الاستبداد، ومنع محاولة تقسيم بلادنا لنصل إلى انتخابات عادلة ونزيهة.

ــ علينا استعادة سيادتنا رغم كل التحديات وسننهي كل هذه المراحل بقوة عزائمكم وإرادتكم.

ــ اليوم هناك استقرار أمني واقتصادي ونتمتع بالهدوء والراحة، لكن هذا بفضل ما قدمه شهدائنا.

ــ نعيش واحدة من أصعب المراحل التي تمر بالبلاد، ولن نتخلى عن #ليبيا، وهناك ثوابت لا يمكن التراجع عنها. #ليبيا_برس

2023-01-17 13:00:38

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