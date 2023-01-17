دعا الأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، معتبرا أنها تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لجهود اللجنة والمؤسسات الليبية ذات الصلة بهدف إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفقا لخطة عمل اللجنة، حفاظا على سيادة ليبيا ووحدتها.

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