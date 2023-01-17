الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي: مسألة العلم والنشيد موضع خلا

الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي: مسألة العلم والنشيد موضع خلاف منذ عام 2011م، حتى يومنا هذا.

ــ الوثيقة المقدمة للمؤتمر التحضيري للمصالحة، أشارت إلى هذا الخلاف، ووضعت من بين الشواغل المعروضة للنقاش والتوافق حولها.

ــ أكدنا على موقفنا المبدئي من هذه المسألة من خلال انسحابنا ورفضنا إلقاء كلمتنا في الجلسة الافتتاحية.

ــ الصياغة النهائية الصادرة عن المؤتمر، خلصت للدعوة إلى الاستفتاء على علم ونشيد توافقيان بين الليبيين.

ــ نُذكر الأطراف المعنية بالحوار بهذه الحقائق، وندعو للابتعاد عن أساليب الفرقة والتهويل وتزييف الحقائق، والتركيز فقط على المشتركات التي تجمع وتوحد الشعب الليبي. #ليبيا_برس (بيان)

2023-01-17 14:54:03

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