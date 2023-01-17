رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: – يجب علينا اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة ونتحمل المس

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:
– يجب علينا اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة ونتحمل المسؤولية.
نرى أن نستمر في التشاور مع مجلس الدولة والحل الصحيح تعديل الإعلان الدستوري إذا لزم الأمر.￼
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– لا يحق لمجلس الدولة إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري؛ لأن دوره استشاريا فحسب.
– على النواب كافة حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري.
– مجلس النواب لن يقع تحت رحمة أحد.
– المجلس أرسل 13 ملفا خاصا بقوائم المناصب السيادية منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة، لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا
– يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان.
– حسب الإعلان الدستوري فإن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور.
#ليبيا_24
2023-01-17 15:18:23
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