رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: – يجب علينا اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة ونتحمل المس

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:

– يجب علينا اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة ونتحمل المسؤولية.

نرى أن نستمر في التشاور مع مجلس الدولة والحل الصحيح تعديل الإعلان الدستوري إذا لزم الأمر.￼

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– لا يحق لمجلس الدولة إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري؛ لأن دوره استشاريا فحسب.

– على النواب كافة حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري.

– مجلس النواب لن يقع تحت رحمة أحد.

– المجلس أرسل 13 ملفا خاصا بقوائم المناصب السيادية منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة، لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا

– يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان.

– حسب الإعلان الدستوري فإن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور.

#ليبيا_24

2023-01-17 15:18:23

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