مدير مكتب عميد بلدية ربيانة يوسف حمدان: – نواجه مشكلة نقص المعلمين بالبلدية، وأ

مدير مكتب عميد بلدية ربيانة يوسف حمدان:

– نواجه مشكلة نقص المعلمين بالبلدية، وأكثر من 90% من الطلبة لا يدرسون بسبب النقص وعدم توقيع وزارة التعليم عقودًا مع معلمين أجانب.

– البلدية بفرعيها “الشورى” و”قدر دفي” توجد فيها 9 مدارس بين تعليم أساسي وثانوي، ويوجد 25 معلمًا أجنبيًا فقط، يتم دفع رواتبهم عن طريق لجنة مشكلة من أولياء أمور الطلبة بمعدل 20 دينار شهريًا.

– يوجد نقص شديد في غاز الطهي والاسطوانة الواحدة تباع في السوق الموازي بسعر 40 دينارًا.

– رُصدت الميزانية الخاصة لصيانة الطريق الرابط بين ربيانة والكفرة بمسافة 150 كيلومتر تقريبًا، وعدد من الطرق الداخلية، وكذلك توصيل خط كهرباء بين ربيانة ومشروع تازربو المعروف بخط 66 فولت، وننتظر تطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع.

#ليبيا_24

2023-01-17 16:39:25

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