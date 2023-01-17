صور | المنفي و حسين العايب رئيس جهاز المخابرات التابع للرئاسي يلتقيان هاكان فيدا

صور | المنفي و حسين العايب رئيس جهاز المخابرات التابع للرئاسي يلتقيان هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية و كنان يلماز سفير #تركيا لدى #ليبيا و الجنرال عثمان ايتاج قائد القوات التركية في المنطقة الغربية . #المرصد
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ليبيا مباشر
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