صور | المنفي و حسين العايب رئيس جهاز المخابرات التابع للرئاسي يلتقيان هاكان فيدا

صور | المنفي و حسين العايب رئيس جهاز المخابرات التابع للرئاسي يلتقيان هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية و كنان يلماز سفير #تركيا لدى #ليبيا و الجنرال عثمان ايتاج قائد القوات التركية في المنطقة الغربية . #المرصد