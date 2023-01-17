وزير الداخلية الأسبق، اللواء صالح رجب: – الحضور اللافت أخيرًا للجانب الأمريكي ف

وزير الداخلية الأسبق، اللواء صالح رجب:

– الحضور اللافت أخيرًا للجانب الأمريكي في ملف الأزمة الليبية يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

– الانخراط في المشهد الليبي من الجانب الأمريكي والتركي بشكل قوي مؤخرا، لن يأتي بنتائج إيجابية، وأن واشنطن تسعى لإطالة أمد الأزمة، خاصة أنها لم تتدخل في دولة في السابق من أجل الاستقرار أو دعم سيادتها وبنائها.

– بدون مؤتمر شعبي وتوافق يضغط على الميليشيات ويبعد الجانب الأمريكي عن الملف الليبي، ستظل الميليشيات بمثابة اللغم الذي يمكن أن ينفجر في أي وقت، خاصة أن هناك العديد من الميليشيات حققت مكاسب لا يمكنها الاستغناء عنها أو التفريط فيها بسهولة.

– الجانب الأمريكي وتركيا لن يتركا ليبيا لحال سبيلها نهائيا، فالعالم جرب التدخل الأمريكي بداية من فيتنام ووصلا لأفغانستان وكلها نتائج كارثية.

– اللجنة العسكرية تبذل قصارى جهدها من أجل التوافق، والأطراف الليبية باتت على مقربة من التوافق، إذا تم تركهم دون تدخل من الجانب الأمريكي والبريطاني الذين يحولون دون التوصل إلى أي حل للأزمة.

– التدخلات الدولية وعلى رأسها الأمريكية ومساندة الدبيبة تطيل أمد الأزمة من أجل الحفاظ على مصالح الدول المتدخلة قبل أي حسابات أخرى.

– اللجنة العسكرية في الغرب تعاني من تأثير الميليشيات وسطوة عبد الحميد دبيبة، الذي يسعى للبقاء في السلطة مقابل تسليم عبد الله السنوسي، مدير المخابرات الأسبق، كما سلم أبو عجيلة مسعود في وقت سابق.

#ليبيا_24

2023-01-17 20:32:57

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