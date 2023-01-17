صور | بعد الدبيبة و المنفي .. المشري يلتقي هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية و كنان يلماز سفير #تركيا لدى #ليبيا و الجنرال عثمان ايتاج قائد القوات التركية في المنطقة الغربية مؤكدًا لهم على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين و أهمية تعزيزها و تطويرها في كافة المجالات و التنسيق بشأن الملفات الثنائية المشتركة. #المرصد (المجلس الاستشاري)
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ليبيا مباشر
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