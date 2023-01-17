المحلل السياسي يوسف الفزاني: – رئيس مجلس النواب بدا غاضبا جدا أثناء حديثه في جل

المحلل السياسي يوسف الفزاني:

– رئيس مجلس النواب بدا غاضبا جدا أثناء حديثه في جلسة اليوم.

– سبب غضب المستشار عقيلة صالح هو تخوفه من التهديد الذي يشكله الإخوان ضد الحل الليبي.

– بعد الانفراجة في ملف المسار الدستوري خلال اجتماعات القاهرة يبدو أن هناك أمورا حصلت بعدها لا نعلمها هي من جعلت صالح يتحدث بهذا الشكل اليوم رغم أنه قبل أيام بدا متفائلا جدا جدا.

– ذات نقطة الخلاف بين مجلسي النواب والدولة الإخواني وهي شروط الترشح لرئاسة البلاد وقد سبق وأن تم حلها عبر اجتماع ثنائي بين صالح والمشري إلا أن الأخير تراجع عن ذلك التوافق بعد أسبوعين.

– المشري لا يمكنه مخالفة منهج تنظيم الإخوان الذي ينتمي إليه ولذلك سيتمسك بإقصاء الخصوم خاصة العسكريين .

#ليبيا_24

2023-01-17 21:02:05

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