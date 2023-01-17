خبر صادم بشأن قرعة الحج في ليبيا لعام 2023

الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون #الحج والعمرة عبد الله #العقيلي: لا توجد قرعة هذا العام والأعداد المستهدفة لموسم الحج ستكون تكملة لقوائم قرعة السنوات الماضية.

– الهيئة العامة بدأت بالتحضير فنيا وإدارية لموسم الحج لهذا العام.

– العدد المستهدف 7800 حاج وحاجة من قوائم قرعات السنوات الماضية.

– تعذر إجراء قرعة لهذا العام لتأخر تفويج المستهدفين من السنوات الماضية بسبب جائحة #كورونا.

– تتجه الهيئة في تعاقداتها مع الشركات السعودية إلى اختيار أفضل المستويات الخدمية.

– هناك برامج توعوية وإرشادية ستعلن عنها الهيئة وستباشر في تنفيذها خلال الأشهر القادمة. #السبق (تصريحات صحفية)