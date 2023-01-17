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صور | عقب اجتماعاته معهم بشكل منفصل نهار اليوم .. رئيس المخابرات التركية ” هاكان

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عقب اجتماعاته معهم بشكل منفصل نهار اليوم .. رئيس المخابرات التركية ” هاكان فيدان ” يجمع الدبيبة و المشري والكبير و عبدالله اللافي في لقاء بمنزل ابراهيم الدبيبة في حي الأندلس بحضور وليد اللافي و الجنرال عثمان إيتاج قائد القوات التركية في غرب #ليبيا . #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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