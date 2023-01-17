الصحفي محمود المصراتي يكشف سعي عائلة الدبيبة عبر وزير المواصلات محمد الشهوبي للس

الصحفي محمود المصراتي يكشف سعي عائلة الدبيبة عبر وزير المواصلات محمد الشهوبي للسيطرة على 200 مليون دولار بحسابات الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بالخارج.

المصراتي: تلك المساعي بحجة وجود فواتير يلزم دفعها مثل مصاريف معارض ومؤتمرات ومشتريات مواد طبية في أزمة #كورونا.

– مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية مازالوا يرفضون دفع هذه الأموال.

– تم تقديم شكوى للنائب العام ومازال وزير المواصلات يحاول الحصول حتى على مبلغ 70 مليون دولار.

– الشهوبي يحاول الحصول على المبلغ لتغطية قيمة فواتير خارجية أغلبها ملفات فساد وإهدار مال عام.

– آل الدبيبة سيطروا على شركتي ليبيانا والمدار ونهبوا ملايين الدولارات من المحفظة الإفريقية لنفس الأغراض. #ليبيا_برس

2023-01-18 00:44:35

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