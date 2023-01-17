عضو مجلس النواب “عائشة الطبلقي”: – المستشار عقيلة صالح قدّم في جلسة اليوم، إحاط

عضو مجلس النواب “عائشة الطبلقي”:

– المستشار عقيلة صالح قدّم في جلسة اليوم، إحاطة حول زيارته للقاهرة ولقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري..

– لم يحدث اتفاق مع مجلس الدولة على النقاط الخلافية بين المجلسين، ومن الواضح أنه لا يريدون الاتفاق مع مجلس النواب.

– عقيلة صالح، أكد خلال الجلسة في بنغازي، ضرورة اتخاذ المجلس خطوات حقيقية للإسراع بإجراء الانتخابات.

– اتفقنا على وضع خارطة طريق تكون مكوَّنة من لجان تتسلّم كل منها جانبا معينا، واحدة دستورية وأخرى اقتصادية وأخرى سياسية عامة لتجاوز العقبات

– عقيلة أشار إلى عقد لقاء في الأيام القادمة مع المشري، لكن لا يوجد أمل كبير حول التوافق معه.

– مجلس النواب سينتخب في جلسته المقبلة، النائب الثاني لرئيسه.

#ليبيا_24

2023-01-18 01:04:00

1674003840