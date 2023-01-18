مدير مكتب عميد بلدية ربيانة، يوسف حمدان: نعاني من نقص المعلمين بالبلدية، وأكثر م

مدير مكتب عميد بلدية ربيانة، يوسف حمدان: نعاني من نقص المعلمين بالبلدية، وأكثر من 90% من الطلبة لا يدرسون، بسبب العجز وعدم التعاقد مع معلمين أجانب.

ــ البلدية بفرعيها “الشورى” و”قدر دفي”، بها 9 مدارس فقط، بين تعليم أساسي وثانوي، ويوجد 25 معلمًا أجنبيًا فقط.

ــ أولياء أمور الطلبة يدفعون رواتب المعلمين الأجانب، بمعدل 20 دينار شهريًا.

ــ يوجد نقص شديد في غاز الطهي، والاسطوانة الواحدة تباع في السوق الموازي بسعر 40 دينارًا.

ــ رُصدت ميزانية لصيانة طريق “ربيانة – الكفرة”، وبعض الطرق الداخلية، وتوصيل خط كهرباء بين ربيانة ومشروع تازربو، وننتظر تطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-18 09:06:23

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