ناجي مختار: المشري قدم لنا مسودة قاعدة دستورية بعد لقاء #القاهرة تختلف عن ما صوت

ناجي مختار: المشري قدم لنا مسودة قاعدة دستورية بعد لقاء #القاهرة تختلف عن ما صوتنا عليها قبل شهرين.

ــ نحتاج أيامًا لمناقشة بنود المسودة الجديدة وكيفية التصويت عليها.

ــ الدبيبة لا يتجاوب معنا والرئاسي لا يمكن أن ينفرد بأي حل سياسي.

ــ نخشى تعطيل بعض القوى السياسية أو العسكرية بالمنطقة الغربية لما يتم التوصل إليه بين المجلسين.

ــ فشل المجلسين بوضع قاعدة دستورية سيوحد المنطقة الغربية والجنوبية الغربية بمباركة القوى العسكرية. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-01-18 10:02:51

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