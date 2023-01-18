درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا ليوم الاربعاء الموافق 18-01-2023م

نشر #المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاربعاء الموافق 18-01-2023م وفيما يلي الجدول :
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ليبيا مباشر
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