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درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا ليوم الاربعاء الموافق 18-01-2023م

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر #المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاربعاء الموافق 18-01-2023م وفيما يلي الجدول :

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاربعاء الموافق 18-01-2023م

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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