النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ناجي مختار: – رئيس المجلس خالد المشري، قدم مسود

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ناجي مختار:
– رئيس المجلس خالد المشري، قدم مسودة قاعدة دستورية بعد لقاء القاهرة، تختلف عما صوتوا عليها قبل شهرين.
– نحتاج أيامًا لمناقشة بنود المسودة الجديدة وكيفية التصويت عليها.
– عبد الحميد الدبيبة لا يتجاوب معنا والرئاسي لا يمكن أن ينفرد بأي حل سياسي.
– نخشى تعطيل بعض القوى السياسية أو العسكرية بالمنطقة الغربية لما يتم التوصل إليه بين المجلسين.
– فشل المجلسين بوضع قاعدة دستورية سيوحد المنطقة الغربية والجنوبية الغربية بمباركة القوى العسكرية.
#ليبيا_24
2023-01-18 13:02:26
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