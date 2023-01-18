النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ناجي مختار: – رئيس المجلس خالد المشري، قدم مسود

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ناجي مختار:

– رئيس المجلس خالد المشري، قدم مسودة قاعدة دستورية بعد لقاء القاهرة، تختلف عما صوتوا عليها قبل شهرين.

– نحتاج أيامًا لمناقشة بنود المسودة الجديدة وكيفية التصويت عليها.

– عبد الحميد الدبيبة لا يتجاوب معنا والرئاسي لا يمكن أن ينفرد بأي حل سياسي.

– نخشى تعطيل بعض القوى السياسية أو العسكرية بالمنطقة الغربية لما يتم التوصل إليه بين المجلسين.

– فشل المجلسين بوضع قاعدة دستورية سيوحد المنطقة الغربية والجنوبية الغربية بمباركة القوى العسكرية.

#ليبيا_24

2023-01-18 13:02:26

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