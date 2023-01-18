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صور | ” البقرة ” يشرف على حفل تخريج عدد من عناصر كتيبته ” 51 مشاة ” التابعة لوزا

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ” البقرة ” يشرف على حفل تخريج عدد من عناصر كتيبته ” 51 مشاة ” التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة بعد تدريبهم على يد وزارة الدفاع التركية بـ #تاجوراء في دورة استمرت 5 أشهر. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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