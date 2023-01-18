صور | ” البقرة ” يشرف على حفل تخريج عدد من عناصر كتيبته ” 51 مشاة ” التابعة لوزا

صور | ” البقرة ” يشرف على حفل تخريج عدد من عناصر كتيبته ” 51 مشاة ” التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة بعد تدريبهم على يد وزارة الدفاع التركية بـ #تاجوراء في دورة استمرت 5 أشهر. #ليبيا #المرصد