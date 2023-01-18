وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع سفارة أسبانيا اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، اتفاقية دعم مشروع (بيبول)، الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري لعملية الانتخابية التي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه، حيث وقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ” مارك أندريه فرانش ” ، فيما وقّع عن جانب الحكومة الإسبانية السفير الإسباني لدى ليبيا “ خافيير لاراشي “.

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