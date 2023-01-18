الإخواني عبد الرازق العرادي: القذافي واجه انطلاق ثورة الشعب الليبي بالحديد والنا

الإخواني عبد الرازق العرادي: القذافي واجه انطلاق ثورة الشعب الليبي بالحديد والنار، وأدى ذلك إلى التدخل الدولي المباشر في #ليبيا.

ــ ليبيا رهينة صراع إقليمي ودولي على المصالح بأدوات محلية، والبعثة الأممية لن تستطيع مساعدة الليبيين، ما لم تتفق الدول المتدخلة في الشأن الليبي، على ضمان مصالحها.

ــ كل من في السلطة لا يريد حلاً يقصيه أو يأتي بخصم قد ينهي تطلعه السياسي، ولا يستطيع الرجوع إلى السلطة عبر بوابة الانتخابات القادمة.

ــ الشعب الليبي لا يريد ترشح العسكريين ولا مزدوجي الجنسية، ولكن في الوقت ذاته لن تُجري انتخابات في ليبيا تُقصي حفتر، طالما أنه على قيد الحياة.

ــ #ليبيا لن تشهد أي انتخابات ما لم تتحقق ثلاثة شروط مهمة، أولها حوار وطني معمق ينتج عنه ميثاق وطني، وخارطة طريق لمصالحة وطنية، وعدالة انتقالية جادة.

ــ لإجراء الانتخابات يجب إعادة صياغة مشروع الدستور الذي يتواءم مع الميثاق الوطني، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-01-18 16:43:16

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