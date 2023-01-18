قالت عضو مجلس النواب، سارة السويح، إنه لا سبيل لخروج ليبيا من هذا النفق إلا بدست

قالت عضو مجلس النواب، سارة السويح، إنه لا سبيل لخروج ليبيا من هذا النفق إلا بدستور دائم للبلاد ويكون هذا باتفاق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للمادة (51) من الاتفاق السياسي، وأضافت “لو صدقت النوايا وتوفرت إرادة سياسية وعسكرية حقيقية لإنقاذ الوطن يمكن إنجاز الدستور في مدة 4 أشهر ومن ثم إجراء الانتخابات وفقا لدستور البلاد الجديد”.

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