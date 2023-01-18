أمين اللجنة الشعبية للأمن العام “وزير الداخلية” بالنظام السابق، صالح رجب: الدبيب

أمين اللجنة الشعبية للأمن العام “وزير الداخلية” بالنظام السابق، صالح رجب: الدبيبة يسعى للبقاء في السلطة مقابل تسليم عبدالله السنوسي، كما سلم بوعجيلة مسعود في وقت سابق.

ــ مساندة #الولايات_المتحدة للدبيبة، يُطيل أمد الأزمة من أجل الحفاظ على مصالح الدول المتدخلة قبل أي حسابات أخرى.

ــ الحضور اللافت للجانب الأمريكي في ملف الأزمة الليبية، يهدف لإطالة أمد الأزمة.

ــ انخراط #أمريكا و #تركيا، في المشهد الليبي بشكل قوي مؤخرًا، لن يأتي بنتائج إيجابية.

ــ المليشيات ستظل بمثابة اللغم الذي يمكن أن ينفجر في أي وقت، طالما لا يوجد توافق يضغط عليها، ويُبعد الجانب الأمريكي عن الملف الليبي.

ــ العديد من المليشيات حققت مكاسب لا يمكنها الاستغناء عنها أو التفريط فيها بسهولة.

ــ اللجنة العسكرية تبذل قصارى جهدها، والأطراف الليبية باتت على مقربة من التوافق، إذا تم تركهم دون تدخل من الجانب الأمريكي والبريطاني.

ــ اللجنة العسكرية في الغرب تعاني من تأثير المليشيات وسطوة الدبيبة. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-01-18 17:34:15

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