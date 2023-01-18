صحيفة ايطالية: المخابرات الأمريكية استضافت حفتر لعقود من الزمن لتنشئته كبديل للقذافي

صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: المخابرات الأمريكية استضافت #حفتر لعقود من الزمن لتنشئته كبديل للقذافي.

– اجتماعات مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز في ليبيا تظهر أن القضية عادت إلى مركز جدول الأعمال الدولي.

– من السهل تخمين أولوية الإدارة الأمريكية في اجتثاث مرتزقة #فاغنر من قواعد #برقة.

– الإدارة الأمريكية تريد قطع شريان الحياة على الميليشيات الروسية ومواجهة التوسع المتزايد لمحاربي الكرملين في إفريقيا.

– لتحقيق هذا الهدف يجب أن يتفق جميع أمراء الحرب الليبيين بدءًا من حفتر.

– على البيت الأبيض أن يُشعر بثقله في الأزمة الليبية ما يُمكن أن يمثل نقطة تحول.

– القوى الإقليمية قامت في الماضي بتسوية حساباتها من خلال تحدي بعضها البعض في #ليبيا.

– العلاقات بين هذه القوى تغيرت الآن فلم تعد #مصر و #قطر عدوتين وكذلك #الإمارات و #تركيا.

– لأول مرة هناك وضع ملائم لدفع #طرابلس وطبرق للجلوس على الطاولة ونزع سلاح بيادقهما. #السبق