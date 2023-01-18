الإخواني عبد الرزاق العرادي: المجلس الرئاسي، قد يصبح اللاعب الأول في ليبيا، رغم أنه لا يملك أي سند دستوري سوى الاعتراف الدولي.

ــ إذا حصل الرئاسي على دعم المجموعات المسلحة والولايات المتحدة، فيمكنه أن يقوم بإجراءات وتغييرات سياسية كبيرة في البلاد لتحقيق أولوياتها في المنطقة.

ــ لقاء المنفي بحفتر والاجتماع الثلاثي في #القاهرة، واجتماع #الأردن الذي طاله الكتمان، يُرجح أننا بصدد الدخول في مرحلة جديدة سيلعب فيها المجلس الرئاسي دورًا كبيرًا.

ــ قد نرى قريبا إعادة هيكلة الجيش بقرار من المجلس الرئاسي، ويكون هناك مجلس عسكري ورئاسة أركان موحدة وربما مناطق عسكرية تتبع للمجلس الرئاسي مباشرة.

ــ مجلسا النواب والدولة قد يتفقان على تشكيل حكومة مصغرة، مدعومة من قبل الجيش بشكله الجديد، ومرحب بها من قبل الدول الكبرى.

ــ #أمريكا تحتاج إلى واقع سياسي جديد في ليبيا، يسمح بتواجدها في الجنوب الليبي، لتحقيق أولوياتها في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-01-18 18:26:55

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