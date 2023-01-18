أقفل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 37 معملا لتكرير المياه لوجود مخالفات وصفه

أقفل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 37 معملا لتكرير المياه لوجود مخالفات وصفها المركز بالجسيمة.

وقال المركز في بيان له، الأربعاء، إن عملية الإقفال جاءت في إطار حملة تفتيشية واسعة شملت كل المناطق والمدن الليبية بأمر من النائب العام، كشفت سوء تصنيع ومعالجة المياه إضافة إلى عدم مطابقة الإنتاج للمواصفات الليبية المنصوص عليها.

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