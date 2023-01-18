أعلنت محطة تحلية المياه بطبرق، عن توقف ضخ المياه إلى المدينة، بسبب التعديات المت

أعلنت محطة تحلية المياه بطبرق، عن توقف ضخ المياه إلى المدينة، بسبب التعديات المتكررة، المتمثلة في سرقة الكوابل الكهربائية المغذية للمحطة.

وأكدت إدارة المحطة في بيان، الأربعاء، تكرار التعديات أربع مرات خلال أسبوعين، من قبل بعض المخربين، حيث طالت الاعتداءات أخيراً كابل الألياف البصرية ما أدّى إلى خروج المحطة بالكامل من الخدمة.

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