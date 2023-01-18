عاجل > مصدر مقرب من رئاسة الحكومة يكشف لـ #المرصد تفاصيل عن لقاء هاكان فيدان ” ب

عاجل > مصدر مقرب من رئاسة الحكومة يكشف لـ #المرصد تفاصيل عن لقاء هاكان فيدان ” بزعامات طرابلس “.

المصدر : صدور حكم محكمة #طرابلس ضد الاتفاقية النفطية السبب الرئيسي لزيارة ” فيدان ” .

المصدر : ” فيدان ” عبّر عن قلقه من الحكم و الدبيبة أكد له تمسكه بالاتفاقية .

المصدر : الدبيبة قدم تطمينات لـ ” فيدان ” حول تقديمه استئناف ضد الحكم .

المصدر : الاجتماعات تناولت ملفات أخرى مثل ملف الحكومة و الوضع العسكري .

المصدر : ” فيدان ” عبر للمشري عن رفضه المضي في خطوات أحادية مع البرلمان في ملف الحكومة و القاعدة الدستورية و المناصب السيادية و خاصة منصب المحافظ . #ليبيا