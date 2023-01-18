صور | النائب العام يغلق 37 معملًا لتكرير مياه الشرب لمخالفتهم ضوابط التعبئة و ال

صور | النائب العام يغلق 37 معملًا لتكرير مياه الشرب لمخالفتهم ضوابط التعبئة و الانتاج و الاشتراطات الصحية والتخزين و يأمر أيضًا بأخذ عينات لإجراء بعض التحاليل على مياه الشرب. #ليبيا #المرصد (بيان)
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ليبيا مباشر
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