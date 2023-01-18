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صور | النائب العام يغلق 37 معملًا لتكرير مياه الشرب لمخالفتهم ضوابط التعبئة و ال

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | النائب العام يغلق 37 معملًا لتكرير مياه الشرب لمخالفتهم ضوابط التعبئة و الانتاج و الاشتراطات الصحية والتخزين و يأمر أيضًا بأخذ عينات لإجراء بعض التحاليل على مياه الشرب. #ليبيا #المرصد (بيان)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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