محمود عبد العزيز، ينتقد الزيارات المتتالية التي يستقبلها معمر الضاوي: بعد أكثر م

محمود عبد العزيز، ينتقد الزيارات المتتالية التي يستقبلها معمر الضاوي: بعد أكثر من عشر سنوات من الحرية، نشاهد مدرسة وطلبة ومدرسين ومدرسات يزورون أحد الشخصيات ويمجدونه، ماذا يحدث في #ليبيا؟!.

ــ ما نشاهده من طوابير شرف، ووثيقة عهد ومبايعة لشخص عادي، لا يمكن تصديقه، لقد ظننا أننا تجاوزنا هذا الكلام.

ــ ما يحدث نفس جو معمر القذافي، وليس معقول أن نعود لما عشناه 42 عامًا، فثورة 17 فبراير أتت لتحرر العقول من مثل هذه الحركات.

ــ لا يجوز أن يقبل أحد من قيادات فبراير بمثل هذا الكلام، ولا يرضى به إلا شخص مريض نفسي.

ــ هذا الشخص يحفظ الأمن لأنه بوزارة الداخلية، وهذا واجبه، مثله مثل الدبيبة أو المنفي أو المجلس الرئاسي أو أي شخص في الحكومة. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-01-18 23:00:57

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