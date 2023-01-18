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صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يبحث مع نظيره المالطي “

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يبحث مع نظيره المالطي ” بايرون كاميلليري ” و رئيس المخابرات المالطية إمكانية تسهيل منح تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين و فتح خط ملاحة جوية بين البلدين. #ليبيا #المرصد (الداخلية)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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