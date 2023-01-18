صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يبحث مع نظيره المالطي ” بايرون كاميلليري ” و رئيس المخابرات المالطية إمكانية تسهيل منح تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين و فتح خط ملاحة جوية بين البلدين. #ليبيا #المرصد (الداخلية)
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