رئيس مكتب السياحة والصناعات التقليدية في #غدامس، مصعب مالك: الأحداث الأمنية والس

رئيس مكتب السياحة والصناعات التقليدية في #غدامس، مصعب مالك: الأحداث الأمنية والسياسية التي مرت على #ليبيا، ضيعت عليها فرصة التربع على عرش السياحة الدولية.

ــ لابد من تحييد المجال السياحي عن الخلافات السياسية والأمنية، خاصة أن ليبيا تزخر بمواقع سياحية مصنفة ضمن التراث العالمي.

ــ لابد من الانفتاح على الأسواق السياحية للدول المجاورة، وعلى رأسها السوق التونسية التي تتمتع بخبرة طويلة في التعامل مع السياح الأجانب.

ــ يجب إرسال الموظفين إلى دورات حول كيفية التعامل مع السائح الأجنبي، لأن الثقافة العامة الليبية تحتاج إلى صقل في هذا المجال.

ــ يجب فتح نقاط عبورية برية وبحرية جديدة للسياح من تونس إلى ليبيا، واستغلال عودة خط النقل البحري بين البلدين للتعريف بالسياحة الشاطئية الليبية.

ــ البلاد شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشارًا للسياحة الداخلية من طريق وكالات الأسفار الليبية وما تبعها من مهرجانات ولوحات فنية شعبية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-19 02:50:31

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