#حفتر يرقي (2426) ضابطًا من قواته ضمن ما يُعرف بـ”ترقية الاستحقاق”.

#السبق كانت قد كشفت أن حفتر سيجري تعديلات جوهرية على المناصب القيادية بعملية #الكرامة، استعدًادا لتنازله على منصبه، والترشح للرئاسة وفق قاعدة “#عقيلة – #المشري” الدستورية.

هذه التعديلات تضمن استمرار سيطرته على قوات عملية الكرامة، وعدم حدوث أي انقلاب عليه مستقبلًا.

التعديلات تشمل قرارات بترقية حوالي 3 آلاف ضابط من بينهم نجليه خالد وصدام، اللذان سيرقيان من رتبة عميد إلى لواء.

حفتر سيُعين نجله صدام، بمنصب معاون رئيس أركان، وخالد رئيسًا لعمليات أركان القوات البرية.

حفتر يسعى لتعيين الفريق امراجع #العمامي رئيسًا للأركان، بدلاً من عبدالرزاق #الناظوري، الذي عاد مؤخرا من #ألمانيا بعد إجرائه فحوصات طبية لزراعة كبد.

بهذا القرار سيكون صدام هو رئيس الأركان الفعلي، في ظل ضعف شخصية امراجع العمامي.

الناظوري قطع رحلة علاجه في ألمانيا وعاد إلى شرق البلاد عشية الكشف عن هذه المعلومات. #السبق