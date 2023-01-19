صحيفة “العرب” اللندنية: #الولايات_المتحدة تتحفظ على ترشح حفتر في الانتخابات الرئ

صحيفة “العرب” اللندنية: #الولايات_المتحدة تتحفظ على ترشح حفتر في الانتخابات الرئاسية المُنتظرة، بصفته عسكريًا.

ــ السفارة الأمريكية ألمحت إلى وجوب توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة.

ــ حفتر يُصر على المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويضغط على مجلس النواب لتضمين مشاركة العسكريين في القاعدة الدستورية، التي لا تزال محل خلاف حتى اليوم.

ــ لقاءات المسؤولين الأميركيين مع الفرقاء الليبيين، تعكس وجود مقاربة يجري العمل عليها خلف الكواليس.

ــ توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات عامة خلال العام الجاري أحد مرتكزات هذه اللقاءات. #ليبيا_برس

2023-01-19 14:00:29

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