عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي: الأمريكان حذروا من المساس بقطاع النفط وطالب

عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي: الأمريكان حذروا من المساس بقطاع النفط وطالبوا بإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

– الأمريكان حثوا الليبيين على ضرورة العمل على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.

– الملف الليبي أصبح من ضمن اهتمامات الحكومة الأمريكية بدليل زيارة مدير المخابرات الأمريكية إلى #طرابلس و #بنغازي.

– حرب #روسيا على #أوكرانيا دفعت #الولايات_المتحدة لمنع الرّوس من أيّ استفادة بتواجدها في #ليبيا.

– ما يمر به العالم من مختنقات اقتصادية وحروب جعل بعض القوى الدولية والإقليمية تتجه للاهتمام بليبيا والمساهمة الجادّة في إنهاء الانسداد السياسي الحالي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-19 15:10:30

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