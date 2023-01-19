عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: – لماذا كل هذا اللغط و اللف والدورأن حتى اصب

عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني:
– لماذا كل هذا اللغط و اللف والدورأن حتى اصبحنا في دوامة .
– مجلس النواب يقود المصالحة الوطنية الحقيقية و لن يقصي أي طرف، الشعب هو السيد .
– باتيلي يصرح ويهدد بالبحث عن “بدائل”، السفراء يتحدثون كثيرا ولايقولون شيئا.
– الرئاسي يريد أن يتعلم الحجامة في رؤوس اليتامى .
– ألم نكن قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات، وأصدر مجلس النواب القوانين المنظمة لذلك بدون قاعدة دستورية، واستلم الناخبين بطاقاتهم وسكتت المعارضة الداخلية لترشح العسكريين وسيف الاسلام.
– بعدها قالوا الأمريكان والإنجليز سرا بكل خبث” فيتو” على سيف الاسلام .
– فجأة رفضت المفوضية إعلان قوائم المترشحين للرئاسة وقالوا توجد قوة قاهرة تمنع إجراء الانتخابات .
– هل اختفت القوة القاهرة، وعلى من يقع اللوم يا ترى ؟؟؟!!!.
#ليبيا_24
2023-01-19 12:10:30
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