عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: – لماذا كل هذا اللغط و اللف والدورأن حتى اصب

عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني:

– لماذا كل هذا اللغط و اللف والدورأن حتى اصبحنا في دوامة .

– مجلس النواب يقود المصالحة الوطنية الحقيقية و لن يقصي أي طرف، الشعب هو السيد .

– باتيلي يصرح ويهدد بالبحث عن “بدائل”، السفراء يتحدثون كثيرا ولايقولون شيئا.

– الرئاسي يريد أن يتعلم الحجامة في رؤوس اليتامى .

– ألم نكن قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات، وأصدر مجلس النواب القوانين المنظمة لذلك بدون قاعدة دستورية، واستلم الناخبين بطاقاتهم وسكتت المعارضة الداخلية لترشح العسكريين وسيف الاسلام.

– بعدها قالوا الأمريكان والإنجليز سرا بكل خبث” فيتو” على سيف الاسلام .

– فجأة رفضت المفوضية إعلان قوائم المترشحين للرئاسة وقالوا توجد قوة قاهرة تمنع إجراء الانتخابات .

– هل اختفت القوة القاهرة، وعلى من يقع اللوم يا ترى ؟؟؟!!!.

#ليبيا_24

2023-01-19 12:10:30

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