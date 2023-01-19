أكد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مع وزير الدفاع والأمن الو

أكد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مع وزير الدفاع والأمن الوطني المالطي والإصلاحات والمساواة ورئيس المخابرات العامة ومدير شؤون الرئاسة المالطية وقائد القوات المسلح بايرون كاميليري، على أهمية تطوير التعاون مع مالطا في كل القطاعات الحكومية، كذلك تعجيل افتتاح قنصلية عامة لها ببنغازي، وفتح المجال الجوي بين مطار بنينا ومطار فاليتا بعد فتحه بطرابلس ومصراتة.

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