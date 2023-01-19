أشرف أبوراوي، رئيس نقابة مُعلمي #طرابلس: واقعة الاعتداء على مديرة مدرسة ببلدية #عين_زارة، ليست الأولى من نوعها.

ــ سمعنا وعودًا كثيرة من حكومة الدبيبة بحماية المعلمين؛ ولكن لم نر أي شئ على أرض الواقع.

ــ أسباب استمرار الاعتداء على المعلمين، ترجع إلى اللوائح التأديبية المعيبة الصادرة عن وزارة التعليم.

ــ من ضمن الأسباب أيضًا، عدم تنفيذ قانون حماية المعلم من قبل مجلس النواب.

ــ الظاهرة ستستمر دون توقف، إذا لم تكن هناك قوانين رادعة ضد المعتدين على المعلمين.

ــ ظاهرة الاعتداء على المعلمين أصبحت تأخذ ضجة إعلامية ليومين فقط؛ وتبقى قضية حماية المعلمين حبيسة الأدراج. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-19 15:36:23

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