قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في كلمة له أمام ولاة الجمهورية بقصر الأمم، ا

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في كلمة له أمام ولاة الجمهورية بقصر الأمم، اليوم الخميس إن الجزائر متفائلة بخصوص الوضع في ليبيا، مضيفا: “نتمنى أن تشهد سنة 2023 حل الأزمة في ليبيا وإجراء الانتخابات”، وجدد الرئيس تبون تأكيده على أن توجه الجزائر هو عدم الانحياز و”كل الدول العظمى صديقة لنا ولسنا ندور في فلك أي دولة”.

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