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صور | شركة ” جيان ” الفرنسية للهايبر ماركت تفتتح أول فرع لها في #ليبيا بمدينة #ب

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | شركة ” جيان ” الفرنسية للهايبر ماركت تفتتح أول فرع لها في #ليبيا بمدينة #بنغازي ليكون الفرع 114 حول العالم بعلامة الشركة الأصلية بما يحتويه من مواقف للسيارات و الغذائية و اللحوم و الخضروات و المخبوزات و البقالة بأنواعها . #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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