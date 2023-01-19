صور | شركة ” جيان ” الفرنسية للهايبر ماركت تفتتح أول فرع لها في #ليبيا بمدينة #ب

صور | شركة ” جيان ” الفرنسية للهايبر ماركت تفتتح أول فرع لها في #ليبيا بمدينة #بنغازي ليكون الفرع 114 حول العالم بعلامة الشركة الأصلية بما يحتويه من مواقف للسيارات و الغذائية و اللحوم و الخضروات و المخبوزات و البقالة بأنواعها . #المرصد
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ليبيا مباشر
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