مصدر من مؤسسة النفط: – بن قدارة يوقف نظام مقايضة النفط الخام بالوقود بقرار من د

مصدر من مؤسسة النفط:

– بن قدارة يوقف نظام مقايضة النفط الخام بالوقود بقرار من ديوان المحاسبة .

– الديوان طلب وقف هذا النظام الذي سلكه صنع الله منذ 2021 و مراجعة كل الصفقات و الكميات التي أبرمت به .

– الديوان برر قراره بمخالفة هذا النظام للقانون الذي ينص على جباية ثمن النفط كإيرادات سيادية و ليس مقايضته بسلع أخرى .

– بن قدارة طالب الدبيبة بتوفير ميزانية المحروقات بداية من الاسبوع المقبل حتى يستمر تزويد المواطنين ومحطات الكهرباء و غيرها وتجنب أزمة .

– بن قدارة زوَد الدبيبة بكشف كامل عن احتياجات المحروقات و أحاطه بخطورة الموقف اذا لم توفر الميزانية مع قرار المحاسبة بوقف نظام المقايضة .

#ليبيا_24

2023-01-19 15:27:42

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