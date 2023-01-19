ترهونة: التعرف على هوية مفقود منذ عام 2009

رابطة ضحايا #ترهونة تعلن التعرف على هوية المواطن “أرحومة اشتيوي _ 28 سنة” المفقود منذ عام 2019، بعد مطابقة نتائج تحليل الحمض النووي.

#رابطة_ضحايا_ترهونة تعلن التعرف على هوية المواطن أرحومة اشتيوي المفقود منذ عام 2019 بعد مطابقة نتائج تحليل الحمض النووي.

– ارحومه اشتيوي الشارف ارحومة مواليد 1995 ترهونة، يقيم بالخلة محلة بن عون- #طرابلس

– خطفته مليشيا الكاني بتاريخ 25 سبتمبر 2019 من الخلة فاطمة الزهراء.

– غيب قسراً حثى عثر علي جثمانة ضمن حاوية جثامين مجهولة الهوية بمستشفى #ترهونة.

– سيوارى جثمانه الثرى اليوم الخميس عقب صلاة العصر 19 يناير 2023 في مقبرة بن عون بالخلة والصلاة في مسجد النور.