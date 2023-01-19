صور | الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع بحكومته و محمد الحداد يلتقيان بايرون كاميليري وزير الدفاع المالطي و رئيس المخابرات المالطية في #طرابلس لبحث تطوير التعاون بين البلدين في كل القطاعات الحكومية وتعجيل افتتاح قنصلية عامة في #بنغازي و فتح المجال الجوي بين #بنينا و #فاليتا. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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