صور | الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع بحكومته و محمد الحداد يلتقيان بايرون كاميليري وزير الدفاع المالطي و رئيس المخابرات المالطية في #طرابلس لبحث تطوير التعاون بين البلدين في كل القطاعات الحكومية وتعجيل افتتاح قنصلية عامة في #بنغازي و فتح المجال الجوي بين #بنينا و #فاليتا. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)