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صور | الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع بحكومته و محمد الحداد يلتقيان بايرون كاميليري

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع بحكومته و محمد الحداد يلتقيان بايرون كاميليري وزير الدفاع المالطي و رئيس المخابرات المالطية في #طرابلس لبحث تطوير التعاون بين البلدين في كل القطاعات الحكومية وتعجيل افتتاح قنصلية عامة في #بنغازي و فتح المجال الجوي بين #بنينا و #فاليتا. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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