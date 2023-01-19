توفيق الشهيبي رئيس تحالف القوى الوطنية: أستبعد التوافق على الوثيقة الدستورية أو الاتجاه نحو إجراء الانتخابات.

– الحديث عن تقسيم غرفتي السلطة التشريعية سوف يزيد من تأزيم المشهد.

– لو تم اقتسام السلطة التشريعية فإن ذلك سيزيد من شكوى الجنوب من التهميش.

– سيعترض سكان شرق البلاد على تمتع #طرابلس بالسلطة التنفيذية وغرفة تشريع.

– ليبيا ليست في حاجة إلى مجلس شيوخ وفي حالة الموافقة عليه فالمتعارف عليه أن تكون الغرفتان في مدينة واحدة.

– عكس ذلك لن يكون سوى عرقلة مسبقة لعمل تلك السلطة.

– أتوقع أن تدور ليبيا في حلقات مفرغة فمجلس الشيوخ سيحاول إعاقة قرارات رئيس البلاد.

– الرئيس لن يستطيع تنفيذ قراراته وسيحيلها لمجلس النواب، الذي سيقوم بالتشاور وربما الخلاف مع الشيوخ حولها.

– مجددًا سيتم تشكيل وفود للسفر والتفاوض ويتبدد الوقت ونعود لنفس المسارات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-19 17:31:28

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